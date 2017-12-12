Губернатору Севастополя запретили въезд в Албанию и Норвегию

Еще четыре страны ввели санкции против губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Как уже сообщал РИА «Новый День», в ноябре ограничительные меры для градоначальника ввел Евросоюз, запретив Овсянникову въезд на территорию стран, входящих в ЕС. Кроме того, все счета, размещенные в банках ЕС (если таковые имеются) должны быть заморожены. Теперь к санкциями присоединились Албания, Черногория, Норвегия и Украина.

Две первые страны претендуют на вступление в ЕС, Норвегия входит в состав Европейской ассоциации свободной торговли.

Напомним, санкции в отношении Крыма и Севастополя были введены после референдума в 2014 году и с тех пор неоднократно расширялись и продлевались. В частности, ЕС запретил своим предпринимателям все виды торговой деятельности с Крымом – в том случае, если сделки не оформляются через украинскую таможню. Базирующимся в Евросоюзе компаниям запретили покупать недвижимость и предприятия в Крыму, финансировать крымские компании, оказывать туристические услуги на полуострове. Кроме того, ЕС запретил выдавать визы крымчанам в российских консульских учреждениях европейских стран. Ряд федеральных и крымских политиков и чиновников попал под персональные санкции.

Севастополь, Варвара Бурлакова

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