Крымчан «развели» на желании сэкономить на бензине

В Феодосии местный житель решил сыграть на желании автолюбителей сэкономить на топливе.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, 41-летний мужчина в течение октября и ноября текущего года промышлял на городских улицах и автозаправках: подходил к автовладельцам и предлагал купить у него бензин дешевле. После получения требуемой суммы «продавец» исчезал с деньгами.

Крымчанину удалось обмануть 5 человек. Общий ущерб составил порядка 30 тысяч рублей.

В отношении мошенника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до двух лет.

Как уже сообщал «Новый День», цены на бензин в Крыму на 10% выше, чем в среднем по России. Крымские власти неоднократно заявляли, что участники топливного рынка на полуострове «потеряли чувство меры» и грозили повальной проверкой. Однако на данный момент уравнять стоимость бензина в Крыму с материковой пока не получается.

Феодосия, Оксана Мурзина

Феодосия. Другие новости 12.12.17

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