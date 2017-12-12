Крымчане рискуют погибнуть из-за нерадивости чиновников

Крымчане рискуют не дождаться скорой медицинской помощи из-за нерадивости чиновников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сегодня в Крыму на вызов готовы выехать 290 машин скорой помощи. Но из-за дефицита кадров укомплектовано только 148 бригад, причем, в 60 из них – лишь один человек, что значительно увеличивает время работы «скорой». Однако многие крымчане могут вовсе не дождаться медиков по другим причинам: из-за загруженности крымских дорог, состояния дорожного полотна, беспорядка в адресном хозяйстве и всевозможных препятствий в населенных пунктах вообще и во дворах в частности. И если на решение двух первых проблем требуются значительные финансовые и временные затраты, то две последние причины устранить можно достаточно быстро и без особых вложений.

Однако органы местного самоуправления помогать медикам, похоже, не собираются: минздрав уже дважды направлял в муниципалитеты подробные списки с указанием мест, где не установлены адресные таблички (особенно это касается сельских населенных пунктов), и необходимо убрать помехи для проезда экстренных служб – от шлагбаумов до бетонных блоков, перегораживающих проезжую часть. Половина муниципалитетов ответила, что на эти цели в бюджете нет средств (хотя особых затрат такие мероприятия не требуют), другие обращения медиков и вовсе проигнорировали.

«Прекратите играть в эти игры – речь о человеческих жизнях, когда счет идет на минуты», – возмутился глава Крыма Сергей Аксенов и дал чиновникам на решение проблемы 3 месяца. Тех, кто опять не пошевелиться или придумает очередные отговорки, обещали привлечь к ответственности.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 12.12.17

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