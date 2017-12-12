В Крыму резко выросло количество жалоб на управляющие компании

Качество работы управляющих компаний в Крыму из года в год ухудшается.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала года крымчане направили 8 тысяч обращений с критикой управляющих организаций. По данным вице-премьера Владимира Серова, жалоб уже на 30% больше, чем было в прошлом году.

Стоит отметить, что в 2016 году количество жалоб по этой же теме увеличилось на 20% по сравнению с 2015 годом.

«К сожалению, контроля за работой управляющих компаний практически нет. Жильцы добиться правды зачастую не могут, вынуждены идти в суды. Услуги, которые оказываются, только смех вызывают», – заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

В качестве примера он привел бесполезную, по его мнению, услугу, заявленную одной из управляющих компаний как «осмотр наружной стены здания», стоимость которой составляет 10 тысяч рублей.

Среди поступивших жалоб от крымчан 44% касаются содержания общественного имущества, 20% – по качества и недостаточного количества оказываемых коммунальных услуг, 18% – нарушений жилищного законодательства. Чаще всего жалуются жители Симферополя (40% от общего количества обращений), Ялты (13%), Евпатории (8%) и Керчи (8%).

Глава Крыма поручил опубликовать тарифы и услуги всех управляющих компаний, работающих в Крыму, на официальном портале правительства республики и сайтах муниципальных образований, сделав эту информацию доступной для крымчан, решивших сменить обслуживающую МКД фирму.

По данным Серова, в Крыму фактически работают 118 управляющих компаний, из которых 51% – МУПы, а остальные – частные организации. Частники обслуживают 2,5 тысячи многоквартирных домов (5,5 миллионов квадратных метров), муниципальные предприятия – 7,5 тысяч домов (13 миллионов квадратных метров).

Как уже сообщал «Новый День», некачественная работа фирм по управлению многоквартирными домами – самая распространенная тема обращений во время выездного приема граждан представителями Совмина, причем во всех регионах республики. По информации начальника инспекции по жилищному надзору Ирины Кондратюк, управляющие компании Крыма в этом году были оштрафованы на 4 миллиона рублей. Однако, по мнению, главы РК Сергея Аксенова, эта сумма недостаточная и несопоставима с количеством жалоб на работу управляющих фирм.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 12.12.17

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