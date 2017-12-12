В Крыму нашли замену главе министерства экономического развития

Министерство экономического развития Крыма возглавит Наталья Чабан. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с февраля 2017 года и по сей день в данной структуре Чабан занимает должность первого заместителя министра. Ранее она была экспертом комитета Государственной Думы РФ по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе министр экономического развития Крыма Андрей Мельников подал в отставку. 21 декабря он сложит свои полномочия. Решение об увольнении чиновник, приехавший работать на полуостров из Москвы, принял в связи со сложившимися семейными обстоятельствами.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 12.12.17

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