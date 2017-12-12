В Крыму будут наблюдать звездный ливень

В ночь с 13 на 14 декабря крымчане увидят самый царственный звездный дождь года – метеорный поток Геминиды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», метеоры будут лететь со скоростью около 35 км/с. Как говорят астрономы, на небе это будет выглядеть как «царственное парение», так что наблюдатели успеют загадать все свои желания.

Тем более что Геминиды по интенсивности соперничают с самым известным звездным дождем – потоком Персеидов. В пике активности Геминид можно наблюдать до 120 вспыхивающих метеоров в час – в среднем по 2 в минуту. Кроме того, активность этого звездного дождя остается на высоком уровне в течение суток.

Метеорный поток Геминид был открыт в конце XX века. В отличие от большинства других звездных дождей, прародителем Геминид является не комета, а объект 3200 Фаэтон (3200 Phaethon), представляющий собой нечто среднее между астероидами и кометами.

В декабре Земля проходит через рой мелких частиц, выброшенных в космос Фаэтоном. Созвездие Близнецов, в котором расположен радиант потока, хорошо видно высоко над южным горизонтом всю ночь, начиная с 21:00 и до восхода Солнца. Наибольшую высоту над южным горизонтом радиант Геминид набирает около 2 часов ночи.

Как рассказали РИА «Новый День» в Крымской астрофизической обсерватории, звездный дождь можно будет наблюдать по всему полуострову, но лучше выбирать места, удаленные от городской засветки. В этом году для наблюдения складываются благоприятные астроусловия – Луна близится к новолунию, которое произойдет 18 декабря 2017 года, и в ночь с 13-го на 14-е появится над восточным горизонтом лишь после 5 утра. Помешать созерцанию может лишь переменная облачность, которую прогнозируют крымские синоптики.

Однако, если облака все же затянут небо, то астрономы советуют не огорчаться. С 17 по по 25 декабря Земля будет проходить через поток Урсидов – последний в этом году. Своего пика он достигает к 20-22 декабря. Интенсивность Урсид невелика – всего 10 «падающих звезд» в час, зато двигаются они очень медленно и, кроме того, появляются непосредственно рядом с Полярной звездой, что существенно облегчает поиск «падающих» звезд.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 12.12.17

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