Ялта возглавила список самых популярных городов у моря на Новый год

Ялта отстояла звание туристической столицы Крыма, став лидером рейтинга самых популярных у россиян отечественных черноморских курортов в период новогодних праздников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за отдых в этом городе туристы готовы заплатить до 10 тысяч рублей за ночь. В среднем бронируют на 5 дней.

Помимо Ялты в топ-10 вошли 5 крымских и 4 кубанских города: Сочи, Адлер, Севастополь, Судак, Алупка, Анапа, Геленджик, Евпатория и Алушта.

Составители рейтинга отмечают, что самым бюджетным окажется отдых в Анапе – в среднем 1 тысяча 200 рублей в сутки, а самым дорогим в Сочи – 5 тысяч рублей.

Евпатория оказалась наиболее доступной среди крымских курортов – 1 тысяча 400 рублей в сутки. При этом, по данным аналитиков сайта, этот город чаще всего выбирают для семейного отдыха с детьми.

Судак, Алупка и Алушта обойдутся дороже: туристам придется выложить в среднем по 2 тысячи рублей.

Рейтинг составлен аналитиками сайта бронирования Tvil.ru на основе данных о бронях жилья с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.

Отметим, что ранее Судак уже отметился в списках Tvil.ru, заняв шестое место среди самых популярных малых городов России на зимние праздники.

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