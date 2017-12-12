Химия, судостроение, народные промыслы – в Крыму определили план развития промышленности

В Крыму определили основные векторы развития промышленности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Совмин Крыма принял госпрограмму развития промышленного комплекса республики на 2018-20 годы. На заседании правительства проект программы представил министр промполитики РК Андрей Васюта.

По его словам, основным моментом программы будет модернизация производства и обновление технологического парка, рассчитанные на повышенные требования региона к экологической составляющей. Учтут и дефицит энергоресурсов, который в настоящий момент испытывает Крым. Направить на эти векторы новой госпрограммы за три года планируется более 1 млрд 600 млн инвестиционных средств.

Планируется создание новых производств, но акцент будет сделан на расширение действующих предприятий, открытие новых цехов. Первым в этом ряду стоит химпроизводство в Арянске. «Титановые инвестиции», по-прежнему принадлежат «венскому сидельцу» Дмитрию Фирташу, которого принято называть украинским олигархом. Градообразующий завод испытывает проблемы с доставкой сырья (ходят упорные слухи, что оно по-прежнему обходными путями идет с Украины) и отсутствием воды в северном Крыму (здесь уже вынуждены добывать даже питьевую воду с более глубоких горизонтов скважин). Тем не менее, Васюта назвал крупнейшим проектом программы строительство и открытие на «Титане» нового цеха.

Предполагается, что в ходе реализации программы в Крыму будут сформированы производственные кластеры. Пока, по словам министра, они «исторически сложились» в химпроизводстве и судостроении. Формальное оформление этих структур позволит привлечь в них господдержку.

Планируется развивать производство композитных материалов и народные промыслы.

Рост промпроизводства за три года должен составить 16%, доля наукоемких и высокотехнологичных отраслей вырастет на 2%. Подрастут и все прочие числовые показатели.

Проект программы предполагает централизованную поддержку крымской промышленности – на это обещают направить 374 млн руб. Общая стоимость всех мероприятий программы оценивается в 36 млрд руб, средства бюджета Крыма в них составят 550 млн руб.

Андрей Васюта намекнул, что, несмотря на санкции, развиваются и внешнеэкономические связи крымских промпредприятий: «По понятным причинам мне не хотелось бы тут на камеру рассказывать…».

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 12.12.17

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