Депутат Верховной Рады: Их достала «мова» – украинцы завидуют крымчанам

Большинство украинцев хотят жить, как крымчане. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гражданам «Незалежной» нравится то, что на полуострове больше свободы, чем на Украине, стремящейся в ЕС. Мураев подчеркивает: в российской республике не притесняют по национальному признаку и напоминает, что после референдума в Крыму русский, украинский и татарский стали государственными языками.

«У меня много друзей в Крыму. Там есть и работают украинские школы. Половина Крыма считает себя украинцами, но люди не хотят жить в нашей стране», – сообщил депутат, выступая на одном из украинских телеканалов.

Он подчеркнул, что навязывание образования исключительно на украинском языке только усугубляет ситуацию и ни к чему хорошему не приведет: «У нас будет проблема, если мы будем лишать людей их прав. Вот тогда они действительно будут стремиться туда, где им эти права обеспечат. Это потакание сепаратистским настроениям, это создание ситуации, когда население не захочет жить с нами в одной стране», – подчеркнул украинский парламентарий и добавил, что в настоящее время из России пытаются сделать вселенского врага, но это не соответствует действительности: «Они ведут себя цивилизованнее и демократичнее, чем Украина», – подытожил Мураев.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 12.12.17

Химия, судостроение, народные промыслы – в Крыму определили план развития промышленности. / Ялта возглавила список самых популярных городов у моря на Новый год. / Из Крыма «выдавят» частников-трубочистов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»