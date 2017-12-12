В сети появился рэп-батл Саакашвили и Порошенко с взаимными оскорблениями (ВИДЕО)

Политические события на Украине последних дней нашли отражение в мультипликационном клипе «на злобу дня», опубликованном в одной из соцсетей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», героями баттла выступают президент Украины Петр Порошенко и его главный «оппонент» в настоящее время Михаил Саакашвили.

В лучших традициях словесного поединка соперники, не стесняясь в выражениях, по очереди поливают друг друга грязью

Сами авторы «шедевра» постарались остаться нейтральными, однако в комментариях набежали «боты» Порошенко с оскорблениями в адрес Саакашвили и пожеланиями к грузинскому политику поскорее отправиться на историческую родину. Потом подтянулись сторонники лидера РНС со своими пожеланиями президенту Украины. Были и те, кто предпочел независимые комментарии типа «Два дебила – это сила».

Отметим, что клип стремительно набирает популярность. За 19 часов с момента публикации его посмотрели более 233 тысяч человек.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 12.12.17

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