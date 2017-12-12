Экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую обвинили в военных преступлениях

На Украине надумали наказать депутата Государственной Думы России Наталью Поклонскую за проблемы меджлиса крымско-татарского народа (организация, запрещенная в РФ). Об этом заявил глава прокуратуры несуществующей Автономной республики Крым Гюндуз Мамедов. Как сообщал «Новый День», в 2016 году по инициативе экс-прокуратора Крыма Поклонской Верховный суд республики признал общественное объединение «меджлис» экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. По словам Мамедова, данные действия бывшего прокурора полуострова необходимо квалифицировать, как военное преступление. «По-другому ей дать оценку невозможно в рамках национального законодательства. Потому что, будучи в так называемой должности прокурора Крыма, она совершала недопустимые нарушения прав человека, то есть на самоопределение коренного населения полуострова», – цитирует РИА «Новости» слова прокурора так называемой АРК.

Отметим, согласного статьи 401 уголовного кодекса Украины, военными признаются преступления против установленного законодательством порядка несения или прохождения военной службы, совершенные военнослужащими, а также военнообязанными и резервистами во время прохождения сборов.

Как сообщал «Новый День», прокуратура АРК в изгнании была создана в начале 2015 года для расследования преступлений, совершенных в Крыму, за пределами полуострова. Ведомство располагается в Киеве и периодически заявляет о привлечении к ответственности крымских чиновников, военных и политических деятелей.

Прокуратура АРК уже обвинила Поклонскую в государственной измене, насильственном свержении конституционного строя, изменении границ Украины, а также в участии в преступной организации.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 12.12.17

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