В Крыму рождаемость будут повышать с помощью денег – суммы внушительные

В Крыму существенно расширят материальную поддержку семей с детьми.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крыму снижается рождаемость: в 2017 году в РК родилось на 40% меньше первенцев, число рожденных третьих и последующих детей сократилось на 38%. Падение показателей объясняется не только тем, что в фертильный возраст вступило малочисленное поколение 90-х годов, но и тем, что сегодня молодые люди не торопятся обзаводиться потомством, а предпочитают сначала сделать карьеру, решить жилищные проблемы и подкопить денег. Позиция оправданная: статистика показывает, что после рождения ребенка доход семьи автоматически снижается в 2 раза, и некоторым просто не хватает средств, чтобы содержать ребенка.

Поэтому в России решено существенно расширить поддержку семей с детьми. Касается это и Крыма. Так, с 1 января 2018 года семьям, в которых появился первенец, будут в течение полутора лет ежемесячно доплачивать сумму в размере регионального прожиточного минимума за 2 квартал предыдущего года. В РК это 10 тысяч 487 рублей, что составляет половину средней зарплаты.

Предполагается, что в 2018 году в Крыму родится около 8 тысяч 300 первенцев, и почти 8 тысяч семей, в которых доход на одного члена (считаются только ребенок и его родители) не превысит 1,5 прожиточных минимумов, получат новую доплату. На эти цели РК из федерального бюджета перечислят более 250 млн рублей.

Аналогичные выплаты будут назначаться и семьям, в которых появились вторые дети, – правда, из средств материнского капитала. То есть, семья может решить – получать маткапитал сразу всей суммой, или в течение первых 1,5 лет жизни ребенка «откусывать» от него ежемесячно по 10,5 тысяч рублей. Кстати, тратить средства маткапитала на образование ребенка – то есть платить, например, за ясли – можно будет сразу после получения соответствующего сертификата.

Решается вопрос и о дополнительных выплатах на третьего ребенка.

Кроме того, в 2018 году 2018 года жители крымских сел не будут платить за детские сады. Соответствующая договоренность с правительством РФ достигнута – на эти цели в бюджете предусматривается 521 миллион рублей.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 12.12.17

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