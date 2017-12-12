Трехлетний бюджет Крыма расширят на 5 миллиардов – деньги раздадут медикам и вкладчикам

Проект бюджета Крыма отредактировали до принятия во втором чтении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объем доходной и расходной части увеличили на 5 миллиардов рублей.

Как пояснила министр финансов Крыма Ирина Кивико, два миллиарда рублей из этой суммы предусмотрены увеличением налоговых поступлений. В министерстве ожидают, что темп роста поступлений по налогу на доходы физических лиц сохранится и в следующем году. Кроме того, доходная часть будет увеличена за счет роста ставок транспортного налога.

Остальная сумма – три миллиарда рублей, относится к неналоговым доходам. В министерстве надеются, что эти средства удастся получить за счет продажи санаториев на ЮБК.

По словам Кивико, деньги будут направлены на финансирование образования и сферы здравоохранения. Планируется, что средства потратят на строительство модульных детских садов, на замену оконных блоков и ремонт крыш в школах, на дополнительные выплаты медикам.

Напомним, в этом году Госсовет Крыма впервые примет закон о трехлетнем бюджете. После первого чтения в парламенте и внесенных изменений, проект предусматривает, что доходная часть бюджета в 2018 году составит 174,7 миллиарда рублей, в 2019 – 181,4 миллиард рублей, в 2020 – 190,4 миллиардов рублей. Планируется, что бюджет будет полностью бездефицитным. Его значительную часть составят безвозмездные поступления в виде субсидий на сумму в 86,3 миллиардов рублей в 2018 году, 97,7 миллиардов рублей – в 2019 году, 104,6 миллиарда рублей – в 2020 году. Наибольшая часть средств -76,3 миллиардов рублей, в 2018 году будет направлена на национальную экономику.

Также чиновники предусмотрели средства на компенсацию медикам расходов по коммунальным услугам в сельской местности. По данным министра, эти затраты учтены вместе с доплатами врачам и медицинскому персоналу, на что в общем предусмотрено 800 миллионов рублей.

«Жилищно-коммунальные льготы были только у педагогов. Со следующего года появятся и у медиков. Это впервые, не было такого у нас в Крыму», – пояснила министр. По данным министерства, в 2018 году общее финансирование сферы здравоохранения составит 12,2 миллиардов рублей.

На выплаты компенсаций вкладчикам украинских банков, которые перестали работать в Крыму в 2014 году, в следующем году планируют направить 1,4 миллиарда рублей. А вот в этом году вкладчики получили пока только 220 миллионов рублей. Сумма может увеличиться, в случае если на национализированное имущество украинских банков и олигархов, выставленное на торги, найдется покупатель.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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