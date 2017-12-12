В Никитском ботаническом саду главным новогодним атрибутом станет мамонтово дерево

Главным новогодним деревом Никитского ботанического сада (НБС) в этом году станет мамонтово дерево – секвойядендрон.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе НБС, в старейшем ботаническом саду Крыма существует многолетняя традиция наряжать под Новый год не ёлку, а какое-нибудь другое хвойное дерево или экзотические растения. К примеру, в прошлом году роль новогоднего дерева выполняла пихта.

На этот раз символом праздника был выбран одиннадцатиметровый красавец – секвойядендрон, которому в 2017 году исполнилось 40 лет. В планах украсить его от корней до верхушки игрушками, сделанными руками крымских детей.

«Будем выходить на школы, детские сады и кружки. Для того, чтобы украсить такое большое дерево, понадобится не менее 100 игрушек. В идеале диаметром 50 см. Важный момент: игрушка должна быть выполнена из материала, который не боится влаги, и иметь крепление. Ограничений по формам и тематике нет», – рассказала пресс-секретарь НБС Елена Голованова.

По ее словам, авторов лучших украшений ждут призы. Однако количество победителей не будет ограничиваться традиционными тремя-четырьмя.

«Мы не знаем, сколько будет работ. Но постараемся отметить все интересные. Придумаем специальные номинации: так возраст участников может быть разным. Кроме того, игрушки могут прислать как отдельные дети, так и целые творческие коллективы», – отметила пресс-секретарь, добавив, что у победителей появиться возможность во время новогодних каникул бесплатно посетить ботанический сад с родителями или двумя друзьями.

По словам Головановой, конкурс продлится до 24 декабря включительно, а наряжать секвойядендрон будут 26-го. «Для этого потребуется кран с люлькой и ряд разрешений», – поделилась представитель НБС.

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