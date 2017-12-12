Крым будет зависим от дотаций федерального центра еще десять лет

Крыму потребуется десятилетие, чтобы перестать быть дотационным регионом. Об этом сообщила министр финансов Крыма Ирина Кивико.
«Я думаю, что это (достижение финансовой самостоятельности – прим. «НД») произойдет, когда построят мост, железную дорогу. Сразу начнет развиваться промышленность. Наверное, нам на это понадобится хотя быть десять лет», – заявила министр.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», после завершения всех мероприятий, предусмотренных ФЦП по развитию Крыма, министерство ожидает существенное снижение количества субсидий.
«Мы планируем, что у нас после 2020 года будет сокращение безвозмездных поступлений, что глобальные стройки, которые у нас ведутся в настоящее время, закончатся, и мы войдем в режим «жить по тем средствам, которые мы зарабатываем». Потому что у нас уже не будет больших капитальных вложений, связанных со строительством трассы «Таврида», мостом», – рассказала Кивико.
Между тем, в министерстве заявляют, что в Крыму стало на 18,5% больше индивидуальных предпринимателей по сравнению с прошлым годом. В 2016 году их насчитывалось 81 тысяча, в этом – более 95 тысяч. Согласно данным Росстата, которые привела Кивико, сумма инвестиций, вложенных в развитие республики, за 9 месяцев этого года составила более 120 миллиардов, что в три раза больше, чем было в прошлом году. За 11 месяцев этого года удалось собрать на 13% больше налога на доходы физических лиц – 19,2 миллиарда рублей.
А вот эффективность и инвестиционную привлекательность создания в Крыму площадки для майнинга биткоинов министр финансов оценить не смогла. По ее словам, делать какие-либо прогнозы на этот счет рано: в России пока нет законодательства, регулирующего соответствующие расчеты.
Симферополь, Леонид Маковецкий
Симферополь. Другие новости 12.12.17
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