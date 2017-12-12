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Среда, 13 декабря 2017, 04:05 мск

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Севастополец получит полмиллиона рублей за незаконное уголовное преследование

Севастополец получит полмиллиона рублей за незаконное уголовное преследование

Севастопольцу выплатят полмиллиона рублей за незаконное уголовное преследование.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Севастопольского городского суда, мужчину заподозрили в совершении серьезного преступления и заключили под стражу. Срок содержания под арестом несколько раз продлевали, в результате в СИЗО севастополец провел 8 месяцев. Потом меру пресечения заменили на подписку о невыезде. Еще через 7 месяцев уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Мужчина подал иск о компенсации морального вреда. Ответчики – представители силовых структур – утверждали, что истец не может доказать причинение ему моральных страданий. Однако суд пришел к выводу, что незаконное уголовное преследование априори причиняет страдания и не требует дополнительных доказательств.

В результате, принято решение выплатить мужчине 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Согласно пункту 1 статьи 1070 Гражданского кодекса РФ, платить за ошибки правоохранительных органов придется Минфину России.

Севастополь, Варвара Бурлакова

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