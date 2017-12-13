Молодые украинцы массово бегут из страны: осенью исчез каждый четвертый парень 20 – 27 лет

Около 70% украинцев, подлежащих призыву на военную службу, не явились в военкоматы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Украине завершился осенний призыв. В подразделения Вооруженных сил Украины отправлено около 12 тысяч человек. Однако более 70% молодых людей, получивших минувшей осенью повестки, на призывные комиссии не явились.

Только в Закарпатской области одновременно пропали около 4,5 тысяч призывников – их не смогли найти, чтобы вручить повестки. Для того, чтобы выполнить установленное задание, военным вместе с полицией приходилось устраивать облавы в местах скопления молодежи – в клубах, на стадионах, концертах, перекрывать целые кварталы и проверять документы у всех мужчин призывного возраста, «шерстить» соцсети, а в Одессе одного из студентов пытались забрать в армию прямо с занятий.

Однако особых успехов добиться не удалось: треть не явившихся в военкоматы пропали бесследно, поэтому их пришлось объявить в розыск. Подозревается, что они скрываются от призыва в России и Польше.

Напомним, согласно законодательству Украины, за уклонение от обязательной службы в армии можно попасть в колонию на 3 года. Однако украинцы больше боятся оказаться в зоне АТО, чем попасть за решетку – в той же Закарпатской области в число уклонистов в целом записали 20 тысяч человек в возрасте 20 – 27 лет. Во Львовской области уклонистами объявлено 15 тысяч парней.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 13.12.17

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