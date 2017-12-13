В Керчи ФСБ накрыла банду похитителей песка в промышленных масштабах

Крымские пограничники задержали преступников, наладивших добычу песка на территории бывшего военного аэродрома в районе поселка Багерово в восточном Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», злоумышленники специализировались на добыче, транспортировке и сбыте песчано-гравийной смеси.

«Сотрудникам службы Пограничного управления в Керчи удалось установить численный состав и личности участников преступной группы, а также каналы и способы реализации природных ресурсов», – сообщили в пресс-службе управления.

В результате проведенных мероприятий были задержаны с поличным восемь участников преступной группы – все граждане России.

У злоумышленников изъята часть незаконно добытой партии природных ресурсов массой 170 тонн, а также шесть грузовиков, предназначенных для перевозки песка.

По предварительной оценке, «похитители» нанесли ущерб государству в размере около 23 млн рублей.

Все материалы по данному факту переданы в компетентные органы и по результатам проверки будет решаться вопрос о привлечении организаторов нелегального бизнеса к уголовной ответственности.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 13.12.17

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