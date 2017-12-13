Залетел: ялтинец заплатит штраф за фотосъемку крымских красот

27-летий житель Ялты попался на фотосъемке крымских достопримечательностей с помощью беспилотника без предварительного разрешения специальных служб.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, квадрокоптер «DJI FANTOM 4» был запущен вечером 1 октября текущего года в районе мыса Тарханкут Черноморского района недалеко от одной из воинских частей.

Владелец беспилотника не согласовал запуск с «компетентным в области организации воздушного движения органом»: не предоставил план полета и не получил согласие.

В результате Крымская транспортная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по части 2 статьи 11.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ (нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния).

Крымчанин оштрафован на 3 тысячи рублей.

Напомним, что в июле 2016 года в Воздушный кодекс России были внесены поправки. В документе говорится, что квадрокоптеры не подлежат государственной регистрации, однако для их запуска необходимо получить разрешение на полеты от местных органов государственной власти.

В Крыму за три дня до предполагаемого полёта необходимо подать представление на установление местного режима в Зональный Центр Единой Системы Организации Воздушного Движения в бумажном виде; за день до предполагаемого полёта предоставить соответствующим органам детальный план полёта с траекторией летательного аппарата; за два часа до взлёта предупредить диспетчера о предстоящем полёте по телефону (3652) 605-211; дождаться разрешения на взлёт; перед посадкой также связаться с диспетчером. Кроме того, при выполнении съёмок с воздуха над населёнными пунктами городского округа Ялта необходимо также получить отдельное разрешение администрации города.

Тарханкут, Оксана Мурзина

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