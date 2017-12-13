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Среда, 13 декабря 2017, 12:43 мск

Крым

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Крымчане пытались продать автомобиль приятеля без его согласия

Крымчане пытались продать автомобиль приятеля без его согласия

Жители Симферополя решили продать автомобиль соседа, чтобы купить «горючее».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», два товарища, распивая спиртные напитки, захотели продолжения банкета, но средств на «добавку» у них не было. Недолго думая, мужчины решили продать машину соседа. Под безобидным предлогом они зашли в квартиру друга и похитили ключи от автомобиля.

Между тем, коварному плану приятелей не было суждено осуществиться: сев за руль и проехав несколько кварталов, они врезались в дерево. Убедившись, что машина не на ходу, злоумышленники скрылись.

После того как владелец авто написал заявление об угоне, полиция вышла на след приятелей пострадавшего, а транспортное средство нашлось на одной из симферопольских штрафстоянок.

В отношении крымчан возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину». Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

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