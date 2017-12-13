В Судаке автобус задавил пенсионерку

На автостанции Судака под колесами рейсового автобуса погибла пенсионерка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», водитель пассажирского автобуса, подъезжая к посадочной платформе местной автостанции, передним левым колесом наехал на 66-летнюю женщину, шедшую слева направо по ходу движения автотранспорта. Травмы, которые получила пожилая крымчанка, оказались несовместимыми с жизнью.

Пояснить, намеренно или случайно водитель общественного транспорта совершил наезд, в пресс-службе ГИБДД Крыма не смогли: «По данному инциденту проводится проверка, следствие выясняет все причины», – сообщили РИА «Новый День» в ведомстве.

Судак, Анастасия Зук

Судак. Другие новости 13.12.17

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