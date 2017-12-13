Сёла Крыма не готовы к газификации

Многие населенные пункты в Крыму не готовы к газификации. Об этом заявил председатель комитета Госсовета по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Петр Запорожец.

«Уже и проложили разводку по селу, можно начинать присоединение, а потом оказывается – нужной тяги нет, не там котел установили, потому что слишком далеко от вентиляции. То есть, меры безопасности, которые должны быть, не соблюдаются», – рассказал депутат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще одной серьезной проблемой, мешающей реализации программы газификации, Запорожец считает бесхозяйственность некоторых домов. Из-за этого статуса жильцы таких домов остаются без газа.

«Село присоединяют (к газовым коммуникациям), а люди, которые живут в этих домах, остаются за бортом. До тех пор пока министерство имущественных и земельных отношений не примет нужное решение, ничего не сдвинется с места», – заявил Запорожец.

В свою очередь член комитета, депутат Госсовета, директор госпредприятия «Крымгазсети» Сергей Тарасов напомнил, что кроме республиканской программы газификации Крыма должны быть еще и региональные, разработанные муниципалитетами.

«Мы должны выдавать технические условия, исходя из той программы, которая существует на месте. В декабре 2014 года всем главам администраций и поселений направили письма об этом, но откликнулись только единицы», – сообщил Тарасов. По его словам, не везде местные власти обеспокоились заказом проекта на строительство распределительных сетей по контролируемым населенным пунктам.

Многие крымчане выражают недовольство сроками присоединений к газовым сетям ГУПа «Крымгазсети», но, как утверждает Тарасов, подключать абонентов, оплативших услуги, могут в течение года и даже больше.

«Мы все работаем в правовом поле России, но, к сожалению, наши абоненты обращают на это внимание только в конце. Когда говорят, что готовы заплатить 28 тысяч, и 13 декабря они заключают договора, а 14 декабря мы им должны уже дать газ. Так не происходит и не произойдет», – заявил директор ГУПа.

По его словам, срок подключения зависит от расхода газа абонентами. К примеру, если потребление не превышает 15 кубометров, таких крымчан подключат в течение года, если до 500 – срок подключения может составить полтора года.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 13.12.17

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