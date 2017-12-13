Вся Керчь осталась без воды: горожане в шоке, чиновники – молчат

Тысячи жителей Керчи остались без водоснабжения, а у некоторых горожан отключили еще и свет.

Чтобы выяснить ситуацию, «Новый День» обратился в министерство ЖКХ Крыма, однако там заявили, что информация о причинах «обезвоживания» в ведомство не поступала. В управлении керченского ЖКХ заявили: «Это не наш вопрос». Дозвониться в местное отделение ГУП «Вода Крыма» не удалось, поэтому «Новый День» попытался разузнать о случившемся в диспетчерской службе: «Есть приемная, звоните туда. Я никаких справок не даю прессе», – заявила собеседница, несмотря на пояснение, что в приемной на звонки не отвечают, она продолжила: «Я не компетентна, все знают руководители».

Как выяснилось, горожан предупредили еще неделю назад о том, что 13 декабря в Керчи будут проводиться ремонтные работы на очистных сооружениях, поэтому вода в город будет подаваться с перебоями и пониженным давлением: «У нас на сайте объявление было, что до половины пятого не будет воды из-за плановых работ. Подвоз воды будет организован, если будут поступать заявки, пока их не было», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Вода Крыма».

Почему чиновники оказались не в курсе данной ситуации – большая загадка. А горожане сомневаются, что работы закончатся в указанное время.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 13.12.17

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