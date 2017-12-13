В Крыму «зависли» 12 млрд руб, выделенные на обустройство репатриантов

В Крыму последние три года не проводились работы по обустройству массивов компактного проживания репатриантов. Средства на завершение объектов капстроительства и инженерной инфраструктуры, гарантированные президентом РФ в 2014 году, вновь переносятся на следующий финансовый год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня на заседании комитета Госсовета Крыма по по межнациональным отношениям сообщил его председатель Эдип Гафаров.

«Я вчера встречался с руководством Службы капитального строительства, – пояснил он. – В 2017 году не будет введен в эксплуатацию ни один объект по ФЦП, и мне лично, как председателю комитета, стыдно, что четвертый год заканчивается, а мы не осваиваем ничего».

По его словам, чтобы «репатрианты поднялись с колен», в 2014 году президент РФ гарантировал предоставление 12 млрд руб из федерального бюджета на капитальные вложения и меры социальной поддержки реабилитированных лиц. На сегодняшний день 247 массивов обеспечены электроснабжением на 93%, водоснабжением на 70%, канализировано 5% и на 5% построены дороги.

«Не власти виноваты, не правительство, а есть конкретные люди, которые не осваивают эти средства», – убежден Гафаров.

В следующем году общее финансирование проектов обустройства репатриантов в рамках ФЦП запланировано в сумме 3,7 млрд руб. Республиканская адресная инвестиционная программа предусматривает 1,5 млн руб на ремонт второго этажа административного здания Госкомнаца.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 13.12.17

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