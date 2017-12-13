Почти готово: строители Крымского моста завершают сборку автодорожной части

Строители Крымского моста закончили сборку пролетов автодорожной части между островом Тузла и фарватером.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение суток завершится надвижка второй оси – пролетов, по которым движение автомобилей пойдет из Тамани в Крым. Вся «нить» металлоконструкций длиной более 2-х км и общей массой около 20 тысяч тонн протянута на этом участке между 33 опорами.

Сооружение мостовых пролетов велось с февраля этого года методом продольной надвижки. Укрупнение сегментов пролета проводилось на суше, после чего строители двигали его в акваторию по скользящим направляющим с помощью мощных домкратов. Следом на стенде укрупнялся очередной пролет, и вновь проводилась операция по движению «нити» в сторону фарватера.

«И так делалось до тех пор, пока пролет, который первым вышел в море, не оказался в своем проектном положении – непосредственно у фарватера. Здесь он примыкает к арке», – рассказали в инфоцентре «Крымский мост», отметив, что на данном этапе работы по сооружение пролетов на трех из четырех морских участков и в сухопутной части завершены.

Сборку пролетов на последнем морском участке – от фарватера до керченского берега планируется закончить в последних числах декабря 2017 года.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 13.12.17

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