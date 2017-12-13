Рухнет и утонет в крови: эксперты рассказали о будущем Украины

Украина медленно, но уверенно идет ко дну. Когда именно случится полное «погружение» – вопрос времени.

Крымские политологи по просьбе РИА «Новый День» представили сценарии дальнейшего развития событий в «Незалежной».

Эксперты предполагают, что действующая власть может быть свергнута уже в 2018 году, но независимо от того, какие силы будут править страной, тема «возвращения» Крыма будет звучать и дальше, как проверенный инструмент пиара.

«Признаков к стабилизации ситуации на Украине нет, ситуация только усугубляется, любые ростки твердой государственной власти отсутствуют. Вероятнее всего, кризис будет продолжаться, и он приведет к окончательной утрате украинской государственности. Вряд ли кто-то из иностранных партнеров Украины станет ее искусственно реанимировать. А мы будет и дальше удивляться украинскими заявлениями (по крымскому вопросу – прим. НД), но здесь нужно понимать, что это просто риторика, которая в отношении Крыма будет ужесточаться по мере нарастания кризиса. Чем будет хуже ситуация на Украине, тем более беспардонными будут заявления по Крыму», – заявил РИА «Новый День» член Общественной палаты Крыма, политолог Андрей Мальгин. По его словам, опасаться крымчанам этих заявлений не стоит: они останутся на уровне слов. «Тема Крыма долговременна, надеяться на скорое и окончательное решение этого вопроса на международном уровне не приходится, но я думаю, что вопрос для нас будет разрешен позитивно, просто для этого должен пройти определенный промежуток времени», – подытожил политолог.

Специалист по межнациональным проблемам, политолог Вадим Мордашов, считает, что следующий государственный переворот на Украине может перерасти в гражданскую войну. А те силы, которые придут к власти, и дальше будут «орать, что вернут Крым».

«Если переворот будет, а к этому идет, то он будет очень кровавый. Первый переворот в 2004 году прошел мерзко, но без крови, второй – с кровью, если будет третий, то эта махновщина приведет к более серьезной гражданской войне. В любом случае украинское государство – уже не государство», – рассказал РИА «Новый День» Мордашов. Он подчеркнул: «государственность» разрушили националисты, держащие в страхе не только обычных украинцев, но и силовиков. «Как только полиция начинает бояться быдла – это уже не государство, это пародия. Не потому, что они плохие люди, а потому что они тупые, малообразованные люди, которые не понимают, что у государства должна быть сила, оно должно иметь возможность обороняться. Это не государство. Оно должно рухнуть. И Польша, Румыния уже ждут, чтобы отхватить свой кусок», – пояснил политолог свой прогноз и добавил, что нет надежды на нормализацию ситуации на Украине: «Перспективы самые плохие, самые мрачные», – заключил Мордашов.

Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, политолог Наталья Киселева тоже считает, что ситуация в соседнем государстве не улучшится.

«Происходящее на Украине обусловлено самим проектом «Украина» – это проект антироссийский. Следовательно, все политика там не проукраинская, а антироссийская, поэтому любая власть, которая придет после переворота, если вдруг (а перевороты – это одна из картинок, которая все время сопровождает украинскую политику), будет поступать точно так же. У нее будет антироссийский и антикрымский вектор. Естественно, будут делаться заявления о возвращении Крыма. Я предполагаю, что даже те, кто сейчас активно очень заявляет о возможности возвращении Крыма, прекрасно понимают, что такого быть не может, но как информационный повод они постоянно будут использовать эту тему, они продолжат пиариться на этом», – заключила Киселева.

Отметим, что не только политологи из «вражеской» для Киева России, как ее называют украинские политики, но и их зарубежные коллеги, предупреждают что любовь «Незалежной» к государственным переворотам очень скоро может свергнуть правителей, которым майдан дал власть.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 13.12.17

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