В Крыму отказались от социальной нормы на электричество

В Крыму решили продлить действие блочной системы по тарифам на электроэнергию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновникам не удалось реализовать план по внедрению и использованию в 2018 году социальной нормы при расчете платы за электричество.

Напомним, действующая сейчас блочная система предполагает, что стоимость электроэнергии зависит от объемов ее потребления: к примеру, до 150 кВт, до 600 кВт. При этом не учитывается количество проживающих в доме. Так как блочная система является переходной, Государственный комитет по ценам и тарифам спрогнозировал, что в случае ее отмены крымчан ждет резкое повышение тарифов. Защитить жителей республики от этого чиновники решили за счет применения социальной нормы, размер которой определяет каждый регион России отдельно. Ее главное отличие от блочной системы – объем социальной нормы зависит от официально зарегистрированных в квартире или доме жителей. В случае потребления электроэнергии по установленной норме, действует сниженный тариф.

По словам заместителя председателя комитета Аллы Чекалиной, ведомство разработало нормы потребления для различных групп населения и утвердило их соответствующим приказом. Но процесс расчета за электроэнергию, потребленную в пределах этих норм, предполагает наличие единой базы плательщиков, со сведениями о точном количестве зарегистрированных граждан.

«Это очень большая работа. Мы несколько раз собирались на совещания с участниками обмена информации для расчета социальной нормы. И в ходе обсуждения пришли к мнению, что на данный момент создание такой единой базы и поддержание ее в живом виде технически невозможно», – рассказала Чекалина.

Комитет выступил с предложением временно привязать социальную норму не к гражданам, а к адресам, но идея не нашла поддержки. Поэтому ведомство решило продлить блочную систему еще на один год.

«Работать с социальной нормой мы не имеем технической возможности. А работать и без социальной нормы, и без блочной системы – это просто вызовет социальный взрыв», – считает Чекалина.

В первом полугодии следующего года действующие тарифы на электроэнергию будут сохранены, а вот во втором – цены на электричество вырастут.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 13.12.17

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