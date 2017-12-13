Пьяный юнец из Красноперекопска повредил четыре машины

Полиции попался 19-летний угонщик из Красноперекопска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время угона «ВАЗ-2105» парень был пьян, что и выдало его на дороге.

Инспекторы ДПС остановили машину, заподозрив неладное. Состояние опьянения подтвердили медицинским освидетельствованием. Как выяснилось, выпивать за рулем угонщику пришлось не впервые. Ранее Красноперекопский районный суд лишил его за это прав на вождение на два года. Кроме того, угон оказался не единственным преступлением, в совершении которого подозревают парня.

«Задержанный признался в повреждении из хулиганских побуждений четырех автомобилей», – сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, добавив, что угонщик арестован.

По данным полиции, житель Красноперекопска может угодить в тюрьму на срок до пяти лет. Ему предъявили обвинение по трем статьям, среди которых неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений и повлекшее значительный ущерб, а также нарушение правил ПДД лицом, которое подвергнуто административному наказанию.

Красноперекопск, Леонид Маковецкий

Красноперекопск. Другие новости 13.12.17

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