У берегов Крыма обнаружены следы кораблекрушения

В акватории поселка Любимовка в Севастополе обнаружили три железных якоря.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ученые предполагают, что артефакты относятся к ранневизантийской эпохе (IV-V века н.э.), а судно, которому они принадлежали, скорее всего, потерпело кораблекрушение.

Место, где были найдены якоря, будет тщательно изучено – совместная экспедиция Центра морских исследований и технологий, Севастопольского госуниверситета и Института востоковедения намерена заняться этим в январе. Исследователи рассчитывают найти элементы погибшего судна, монеты. Особой удачей стали бы керамические предметы и даже их обломки – тогда ученые смогли бы назвать время морской катастрофы более точно.

Севастополь, Варвара Бурлакова

Севастополь. Другие новости 13.12.17

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