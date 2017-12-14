Ирландцы собираются вложить в Крым 100 миллионов евро

Ирландские предприниматели намерены вложить в экономику Крыма около 100 млн евро. Бизнес-делегация посетит Крым в начале 2018 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в планах строительство нового отеля рядом с аэропортом Симферополя и нескольких отелей на побережье. Предполагается, что это будут совместные проекты с российскими предприятиями.

«В международных отношениях не избежать конфликтов и разногласий между отдельными странами. Их разрешение – дело политиков и международных организаций. Мы же хотим развивать бизнес-сотрудничество. Ирландские предприниматели чрезвычайно заинтересованы в инвестициях в полуостров. Особенно в гостиничном секторе у Дублина и Крыма есть пространство для реализации совместных проектов», – цитируют «Известия» организатора визита Патрика Даффи.

Бизнесмен отметил, что у ирландцев есть планы развивать сотрудничество в сферах медицинских технологий, пищевой продукции, сельского хозяйства и образования.

В рамках готовящегося визита планируется предварительно обсудить совместные проекты, а итоговые соглашения предполагается подписать в рамках IV Ялтинского международного экономического форума.

Отметим, несмотря на антикрымские санкции на полуострове уже реализуется ряд проектов с привлечением европейского капитала. Так, достигнуто соглашение о возведении жилых комплексов «Итальянская деревня». Кроме того, итальянцы собираются вместе с крымчанами развивать виноделие. Предприниматели из ЕС проявили интерес к производству на полуострове оливкового масла. На деньги европейских инвесторов строится ряд туристических комплексов.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.12.17

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