«Крым продали за солидную сумму, нас просто дурят…» Откровения Мединского

Россия не отбирала Крым у Украины: Киев просто продал полуостров и развязал войну в Донбассе. Об этом заявил участник майдана и боевых действий на юго-востоке Украины, блогер Александр Мединский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший боец ВСУ заявил, что отправился в зону АТО, поддавшись пропаганде и в полной уверенности, что во всем виновата Россия. «Но, оказавшись на месте и получив информацию из различных источников, я сделал вывод, что это война, которую, собственно, и развязало руководство Украины, и продолжает поддерживать», – заявил Мединский.

Украинский блогер считает вопрос «Чей Крым?» спорным и уверен, что украинские политики уже получили за полуостров солидные деньги:

«С моей точки зрения, Крым был сдан без крови, потому что Турчинов получил деньги за его сдачу. Внушительные деньги получил в личном порядке. Наверняка их потом поделили с теми, кто после «майдана» пришел к власти. Им просто не нужен был весь тот электорат, который голосовал против них в Крыму. Им не нужен был конфликт с Москвой. Наконец, солидная сумма на банковском счету определила итог всего мероприятия », – утверждает Мединский.

Ранее он заявлял, что многие политики и руководители СБУ оформили себе недвижимость в Крыму по российским законам: «Очевидно, условия, которые предлагает сегодняшняя администрация Крыма, гораздо интереснее, чем то, что может предложить Украина, раз наши чиновники позволяют себе вести свой бизнес там… Все эти дрязги, все эти споры на счет русского языка, на счет войны в Донбассе выглядят комично, какими бы трагическими эти события не были. Я считаю все это отвлечением внимания – нас просто дурят », – резюмировал бывший майданщик.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 14.12.17

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