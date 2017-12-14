Европейский вояж: пассажиров украинского международного поезда сутки мурыжили без еды и тепла

Первый рейс украинского вагона «Киев – Вена» обернулся фиаско.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце ноября в Киеве презентовали пассажирские вагоны международного класса украинского производства, которые должны были пустить на европейские направления. В первый рейс вагон отправился 11 декабря в 17:00 из Вены в составе австрийского поезда. Не успел поезд отъехать от столицы Австрии, как остановился.

«Уже на первой станции от Вены, буквально через 15 минут, нас остановили, и дальше мы не поехали. Там был ураган, и в Венгрии оборвало провода. Пассажиров из соседних вагонов (2 вагона и один вагон-ресторан) забрали автобусом в 00:30, отвезли в Будапешт и расселили по отелям или отправили на электричке кому куда надо было. Это все люди из Венгрии, Австрии, в общем, европейцы. А наш вагон отогнали туда, где они отстаиваются, и нас просто оставили в вагоне, где не было ни еды, ни нормальных условий, ни отопления», – цитируют «Вести-Украина» пассажиров.

Вагон простоял в отстойнике примерно до 7 утра и затем снова тронулся по маршруту, но тут у него загорелись колодки.

«Началось задымление, почти пожар. Мы были там одни, тянули только наш украинский вагон, потому что всех остальных пассажиров забрали автобусы», – рассказывают пассажиры, отмечая, что дело происходило уже на территории Венгрии, и местные власти вообще игнорировали украинцев – ничего не говорили и не объясняли, а поезд просто стоял.

«Проводники звонили на Украину, они нам сообщили, что и руководство «Укрзализныци», и посол в курсе, и МИД. К тому моменту у нас уже было 16 часов простоя».

Проводники предлагали чай, другой еды в вагоне не оказалось, хотя в стоимость билета входит завтрак. Через некоторое время поезд оттянули к депо для проверки и через некоторое время сообщили пассажирам, что этот вагон ехать дальше не может.

«Нам сказали, что оставаться в депо нельзя, в вагоне тоже, и отправили нас в комнату отдыха на вокзале. Это было уже 12:00. Мы просили предоставить нам автобус, чтобы нас довезли хотя бы до границы или в Вену, но они отказались. Мы отъехали всего на 50 км от Вены», – рассказывают пассажиры злополучного вагона.

На вокзале им сообщили, что придется подождать до 7 часов вечера – тогда их пересадят в другой вагон, который отправится в Киев на следующий день. Несмотря на то, что люди почти сутки находились без еды, им предложили только чай и кофе. Большинство пассажиров терпеть подобное обращение дальше отказалось и отправилось в Киев своим ходом.

«Укрзализниця» инцидент пока не прокомментировала.

Киев, Платон Ефимчук

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