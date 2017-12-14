«Хороший, плохой, злой» – на крымской границе развернулся украинский вестерн

В Крыму пограничники задержали украинцев, объявленных в федеральный розыск, а также нашли «пропавшего» россиянина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», троицу выявили на автомобильном пункте пропуска «Армянск».

Двух украинцев пограничники задержали поздним вечером при попытке пересечь госграницу. После проверки документов выяснилось, что 32-летний гражданин «Незалежной» является фигурантом уголовного дела, квалифицируемого по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере».

Также не повезло и другому украинцу – 56 лет от роду. Он прибыл на полуостров из Херсона, а когда предъявил пограничникам документы, выяснилось, что иностранец разыскивается правоохранителями из Южно-Сахалинска в качестве обвиняемого по статье «Использование рабского труда, повлекшее тяжкие последствия».

Фигурантов уголовных дел передали в руки сотрудников полиции, они находятся под стражей, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ Крыма.

Третьим «героем» оказался 27-летний россиянин, следовавший по маршруту Ялта – Киев – Ялта. Он был остановлен, так как родственники еще летом текущего года обратились в полицию: молодой человек долго не выходил с ними на связь.

После уведомления родных о месте нахождения ялтинца, россиянина отпустили, и он продолжил свой путь по ранее намеченному маршруту.

Армянск, Анастасия Зук

Армянск. Другие новости 14.12.17

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