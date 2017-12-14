В Крыму иномарка протаранила людей на пешеходном переходе

В Симферополе на пешеходном переходе водитель иномарки сбил пожилую женщину с внуком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня утром на объездной дороге в районе улицы Маршала Жукова. Полученные травмы оказались смертельными для пенсионерки, за жизнь 7-летнего мальчика борются врачи.

«Водитель автомобиля Форд, двигаясь со стороны Дубков в направлении Евпаторийского шоссе, на пешеходном переходе не пропустил людей. В результате ДТП пешеход 1949 года рождения погиб на месте, а ребенок 2010 года находится в реанимации», – сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД Крыма и добавили, что остальные подробности инцидента выясняют сотрудники дорожного ведомства и полиции, которые работают на месте аварии.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 14.12.17

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