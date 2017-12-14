Пропал заповедник: севастопольские власти искусственно подогревают вокруг Ласпи страсти

В Севастополе «всплыли» 60 неучтенных земельных участков (общей площадью 100 гектаров), которые по неизвестным причинам не попали в границы особо охраняемой территории «Ласпи».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», земли были выделены под гостиницы и рестораны. Ошибка обнаружена при анализе проекта, выполненного подрядчиком ООО «Аршин» по заказу Севприроднадзора.

«Порядка 60 земельных участков странным и необъяснимым образом разработчики границ ООПТ обошли. Это, в том числе, лесные участки, предоставленные под коммерческое использование, но фактически неосвоенные, свободные. Нельзя исключить того, что они были зарезервированы под будущее хозяйственное освоение», – сказал вице-губернатор Илья Пономарев.

В пользу этого предположения говорит то, что границы ООПТ сформировали, «аккуратно» обойдя эти участки, подчеркнул Пономарев.

К примеру, в ООПТ не вошли шесть участков в районе детского лагеря, участок, предоставленный Одесской национальной юридической академии в 2005 году, и участок на побережье, выделенный в 2004 году для строительства ресторана с гостиницей.

Губернатор Дмитрий Овсянников обвинил в некомпетентности и непрофессионализме экспертов, контролировавших правильность определения границ зон участков. В числе прочего досталось депутату Заксобрания Вячеславу Горелову, который входит в экспертную комиссию и не раз настаивал на немедленном создании ООПТ.

В итоге глава города поручил до 1 февраля 2018 года перепроверить границы всех семи имеющихся в Севастополе ООПТ, вернуть неучтенные участки в границы «Ласпи» и согласовать их в Минприроды.

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина Государственный природный ландшафтный заказник регионального значения «Ласпи» должен быть создан до 1 августа, затем срок был перенесен на 20 ноября, а потом на 5 декабря.

В сентябре 2017 года эксперты ОНФ обвинили правительство Севастополя в игнорировании поручения президента: ООПТ не создано, а в урочище ведется активная застройка и вырубка можжевеловых лесов и фисташки остролистной.

Овсянников ссылался на необходимость судебного разрешения земельных вопросов и обвинял депутатов в нерасторопности: порядок компенсации за изымаемую землю до сих пор не определен.

Однако Горелов убежден: «Такие решения являются искусственными, поскольку Минэкономразвития дважды заявляло о том, что никакой связи между земельными проблемами Ласпи и созданием там ООПТ не существует». Он направил целый блок писем в Генпрокуратуру, в Минэкономразвития, в Минприроды, в администрацию президента РФ, а также в адрес президента РФ, сообщая о бездействии севастопольского правительства по вопросу создания ландшафтного заказника.

Сейчас Горелов заявил, что будет ждать от чиновников доказательств его вины и не исключил судебных разбирательств.

На практически прямое обвинение отреагировала его коллега, депутат Татьяна Щербакова, которая считает, что в позиции губернатора просматривается «избирательная глухота»: «Наконец-то найдены виновные в том, что до сих пор не создано ООПТ», – с сарказмом прокомментировала она заявления Овсянникова. Щербакова считает, что ответственность за нарушения несет основной заказчик работ – Севприроднадзор.

Между тем, вопрос вновь откладывается в долгий ящик, потому что «и те, и другие спешат удовлетворить свои интересы до окончательного решения вопроса», – комментируют ситуацию наблюдатели, подчеркивая: «пока они воюют, заповедник исчезает».

Севастополь, Декабрь, Ольга Николаева

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