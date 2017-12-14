Первый пошел: операторы связи начали снижать цены на роуминг в Крыму

Операторы мобильной связи начали снижать цены на роуминг в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , на полуострове неоднократно отмечали необъяснимо высокие тарифы для абонентов крымских операторов при путешествиях по России. Туристы в свою очередь жаловались на запредельные цены на роуминг в Крыму. ФАС сочла претензии обоснованными и обвинила крупнейших операторов в монопольном сговоре.

Компаниям было предписано устранить нарушения до середины августа. Однако позже руководитель ФАС Игорь Артемьев сообщил, что по договоренности с Минкомсвязью и сотовыми компаниями, цены на внутрисетевой роуминг будут снижены в 2018 году. Первым «сдался» «ВымпелКом»: с 14 декабря цены на роуминг в Крыму и Севастополе снизились в 2 – 5 раз, в зависимости от тарифа. Отказаться от наценки за роуминг в других регионах компания обещает в первой половине 2018 года.

Представители других крупнейших операторов о снижении стоимости услуг связи для своих абонентов, отправляющихся на полуостров, пока не сообщали.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 14.12.17

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