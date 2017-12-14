Дезертир из Карелии прятался в Крыму больше 10 лет

В Крыму вынесли приговор россиянину, сбежавшему из войсковой части в Карелии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ефрейтор в июле 2004 года самовольно покинул войсковую часть №2150 и отправился в Крым. На полуострове молодой человек спокойно жил и работал то в Алуште, то в Симферополе, то в Судаке, то в Керчи. Однако в августе этого беглеца задержали сотрудниками полиции.

Суд квалифицировал его действия по статье «Дезертирство, то есть самовольное оставление части или места службы в целях уклонения от прохождения военной службы» и приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе Крымского гарнизонного военного суда.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 14.12.17

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