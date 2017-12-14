Фирма заплатит 150 тысяч рублей за допуск севастопольцев к запрещенной информации

Жители Севастополя могли беспрепятственно посещать запрещенные сайты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за это поплатился интернет-провайдер, не озадачившийся блокировкой ресурсов из «черного списка».

«Согласно законодательству провайдеры должны ежедневно скачивать с общероссийского реестра адреса сайтов, содержащих запрещенную к распространению информацию, а затем блокировать доступ к ним. Проверкой установлено, что ООО «ИНЭТ» не авторизовалось на сервисе-реестре запрещенных сайтов и, соответственно, не предпринимало действий по их блокировке», – сообщили в пресс-службе Севастопольского городского суда.

Суд, рассматривающий дело о нарушении провайдером закона, признал фирму виновной и оштрафовал на 150 тысяч рублей.

Напомним, к запрещенным сайтам относят ресурсы, распространяющие информацию, направленную на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды и другие материалы подобного рода.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 14.12.17

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