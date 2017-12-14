В Крыму Киеву не хватило ни храбрости, ни ума, ни шанса – откровения украинского генерала

Крым мог бы остаться подконтрольным Украине в 2014 году, но тогдашнее руководство силовых структур «Незалежной» упустило этот шанс: надо было отдать Севастополь и ловить удачу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередное нетривиальное мнение из Киева по поводу крымских событий 2014 года озвучил украинский генерал армии, бывший председатель Донецкой ОГА Александр Кихтенко в эфире ток-шоу «Украинский формат» на телеканале NewsOne.

Кихтенко отметил, что в силовых ведомствах Украины используют четыре степени боевой готовности. Но, как утверждает военный, в 2014 году не была введена даже повышенная.

«Если бы были приведены воинские части в повышенную боеготовность, уже по плану бы действовали воинские части. Министр обороны, начальник Генштаба имеют полные полномочия для этого, не нужно никакого указа президента или политической воли СНБО. Министр внутренних дел имел право привести в такую же постоянную готовность внутренние войска Украины», – сетует Кихтенко.

Он рассказал, что в Крыму на тот момент была группировка внутренних войск численностью более трех тысяч человек, готовая противодействовать любым специальным операциям, а также полк спецназа «Феодосия – 13». В случае получения приказа, они бы смогли «отрезать» Крым от Севастополя. Но внутренние войска не занимались даже охраной общественного порядка, и находились в казармах.

«На худой конец мы могли бы потерять или отдать Севастополь, потому что там абсолютно пророссийское население и там база Черноморского флота. Но весь Крым мы могли бы защитить», – помечтал Кихтенко, добавив, что такое развитие событий, по его мнению, могло бы предотвратить и вооруженный конфликт в Донбассе.

По словам украинских комментаторов, рассуждения генерала следует воспринимать исключительно в русле внутриполитических процессов в «Незалежной». По их мнению, рассуждения высокопоставленного военного сделаны в пользу действующего президента, которому выгодно лишний раз напомнить общественности, кто виноват в «сдаче Крыма» в 2014 году.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 14.12.17

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