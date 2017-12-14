Русская бабушка легкого поведения напугала Украину

На Украине запретили российскую кинокомедию «Бабушка легкого поведения»: режиссер и продюсер картины Марюс Вайсберг понятия не имеет, что «напугало» украинские власти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам Вайсберга в действиях украинской стороны просматривается «политизация искусства».

«Фильм абсолютно универсальный и не имеет никакого отношения к политике. И для меня это шок, что его запретили украинские власти. Даже не могу представить, какие у них могли быть поводы и претензии. Это абсолютный сюрреализм. Но, к сожалению, таких искривлений на Украине в последние годы происходит много, и вещи, далекие от политики, становятся ее жертвами», – цитирует ФАН Вайсберга. Он также отметил, что до данного инцидента его фильмы всегда очень успешно прокатывались в «Незалежной». «Очень обидно, что картину запретили, потому что украинская аудитория лишилась большого удовольствия», – заключилрежиссер.

Отметим, премьера кинокомедии состоялась в августе этого года. Это фильм о мастере перевоплощений по прозвищу Трансформер, который провернул кучу афер, но вляпался в историю, а чтобы выбраться из нее мошенник решил залечь на дно в доме престарелых в образе пожилой тети. Но здесь его подстерегала «любовь». Какой криминал увидели в «Незалежной» в этой безобидной и веселой истории, остается загадкой.

Накануне государственное агентство Украины по вопросам кино опубликовало список запрещенных в этой стране кинолент. Всего в перечне 646 пунктов. В 2017 году в него включили 66 кинокартин. Так, под «табу» попали сериалы «Сваты», «Интерны», «Бандитский Петербург», «Мажор», фильмы «Мои чужие дети», «Звонок из прошлого», «Любовь не обманешь» и другие.

Киев, Анастасия Зук

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