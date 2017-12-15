В Севастополе существенно подорожает проезд в общественном транспорте

С 1 января в Севастополе на 10% – 50% подорожает проезд в общественном транспорте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стоимость одной поездки в троллейбусе поднимется с 12 до 19 рублей. Путешествие между Северной стороной и Графской пристанью обойдет в 22 рубля в одну сторону, пока за это приходится платить 20 рублей. Проезд на пароме вырастет более чем на 40% – до 28,5 рублей.

Севастополь, Варвара Бурлакова

Севастополь. Другие новости 15.12.17

Запад развязывает против Крыма новую войну. / 15 декабря ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Русская бабушка легкого поведения напугала Украину. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»