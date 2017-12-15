Обещанные украинцам транши МВФ оказались фейком

Национальный банк Украины поспешил отчитаться об успехах страны на международном уровне: «Незалежной» обещали солидные транши от МВФ. Как оказалось, желаемое выдали за действительное.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий накануне заявил, что в январе 2018 года в Киев прибудет миссия Международного валютного фонда, а во втором квартале наступающего года МВФ выделит стране очередной транш.

По словам замглвы НБУ Олега Чурия траншей будет даже два – на общую суму не менее 3 млрд долларов.

Однако в МВФ заявили, что его представители не планируют визит в Киев в рамках четвертого пересмотра программы сотрудничества с Украиной, о каких-либо траншах речи тоже пока не идет.

«У нас пока не запланировано прибытие миссии для пересмотра. Мы с Украиной еще должны решить ряд вопросов для завершения очередного пересмотра», – сказал он во время традиционного брифинга в Вашингтоне в четверг, цитирует официального представителя МВФ Уильяма Мюррея Интерфакс-Украина.

Отметим, ранее Госдеп США заявил, что Украина больше не получит ни одного транша, пока не покажет ощутимый прогресс в реформах.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 15.12.17

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