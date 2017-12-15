Керчанин ограбил городской парк, чтобы добыть медь

В Керчи местный житель украл 270 метров электрокабеля из городского парка.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, кража была совершена в ночь с 9 на 10 декабря. Сумма ущерба составила более 80 тысяч рублей. Отметим, в настоящее время в керченском парке культуры и отдыха Молодежный полным ходом идет реконструкция. Кабель предназначался для подключения новых электроконструкций, которое должно было состояться в ближайшие дни.

Однако наблюдательный безработный 40-летний керчанин решил, что может более рационально распорядиться оставленным без присмотра имуществом. Как позднее пояснил задержанный, он сжигал оплетку кабеля, а извлеченную медь продавал. За три дня ему удалось реализовать половину краденного. Полицейские нашли у мужчины оставшиеся 140 метров кабеля, порезанного на кусочки от 1 до 3 метров.

В отношении керчанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 15.12.17

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