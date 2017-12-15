В Керчи воспитанников детского сада грозят отправить в полицию, если родители будут опаздывать

В одном из детских садов Керчи родителей уведомили: если взрослые будут опаздывать за детьми вечером, малышей будут отправлять в полицейский участок.

Как рассказали РИА «Новый День» родители дошкольников, их заставили подписать «бумагу» – предупреждение, согласно которой сотрудников ОВД будут вызывать в дошкольное учреждение, если за детьми никто не придет до 17.45.

«Предупреждение с мокрой (синей – прим. НД) печатью за подписью заведующей. Всех заставили подписать. Многие даже не читали. В соседней группе на собрании тоже что-то подобное подписывали», – сообщили керчане. Отметим, что по штатному расписанию детский сад работает с 7:30 до 18:00.

В городском управлении образования РИА «Новый День» заявили, что впервые слышат о подобной инициативе, но от комментариев по телефону отказались. Правда, пообещали разобраться.

Комментарии заведующей детским садом получить не удалось из-за «занятости» руководителя детского учреждения на момент звонка. Делопроизводитель детского сада сообщила, что через нее такой документ не проходил, а в целом воспитатели «всегда идут навстречу родителям, задерживаются, если родители звонят и предупреждают об опоздании».

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 15.12.17

Керчанин ограбил городской парк, чтобы добыть медь. / В Совфеде РФ решили взяться за частников, сдающих жилье: первыми будут крымчане и кубанцы. / Обещанные украинцам транши МВФ оказались фейком. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»