Прецедент: в Севастополе решили судьбу серийного маньяка

Серийный убийца и насильник Павел Бондаренко из Севастополя приговорен к пожизненному заключению.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суд признал его виновным в убийстве четырех женщин. Преступник грабил и насиловал свои жертвы.

Кроме того, ему вменяют четыре эпизода изнасилования, соединенных с угрозой убийством.

Как сообщила корреспонденту РИА «Новый День» старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по городу Севастополю по взаимодействию со СМИ Ольга Постнова, пожизненное заключение для Бондаренко стало первым подобным приговором в новой истории российского Севастополя.

Напомним, первое преступление маньяк совершил в 2009 году. Бондаренко напал на 60-летнюю женщину прямо на остановке общественного транспорта: избил, изнасиловал и задушил. Подобная участь постигла в 2010 году 26-летнюю горожанку, в 2014 году – 20-летнюю студентку одного из городских ВУЗов, в 2015 году – 37-летнюю жительницу города. По данным следователей, убийства севастополец совершал в состоянии алкогольного опьянения, а у всех его жертв были похищены украшения.

Одной из девушек удалось выжить. Это произошло в 2011 году: мужчина ехал вместе с ней в такси, и, заметив на девушке украшения, вышел вслед за ней из машины и начал преследовать. Благодаря активному сопротивлению, девушка сумела вырваться и закричать, а насильник сразу же ретировался.

Убийца попал в поле зрения правоохранителей еще в 2009 году, когда расследовалось убийство 60-летней женщины. Но суд отпустил его на свободу, так как посчитал, что собранных доказательств недостаточно для привлечения к ответственности.

Расследуя дело, силовики характеризовали Бондаренко как «тихого и неприметного 35-летнего жителя Севастополя, семьянина и отца двух детей, работающего в строительной бригаде и ранее к уголовной ответственности не привлекавшегося».

Севастополь, Леонид Маковецкий

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