Для археологических раскопок в Крыму в РФ не нашлось двух бульдозеров и семи экскаваторов

Строительство трассы «Таврида» может затянуться: у археологов возникли технические проблемы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аукцион по предоставлению строительных машин и оборудования для работ в непосредственной близости от места проведения археологических работ на участках: «Стоянка «Яблочное-1», «Курган «Сары-Су 1», Курганный могильник «Пролом I», Курган «Добролюбовка I» вчера признан несостоявшимся. На конкурс подана всего одна заявка – фирмой из Карачаево-Черкессии. В техническом задании речь шла о предоставлении за 5,5 млн руб на 25 дней двух бульдозеров, семи экскаваторах и фронтального погрузчика.

Перечисленные памятники археологии находятся в Ленинском, Кировском и Белогорском районах, конкурс на предоставление техники проводил Институт археологии Российской академии наук.

Очевидно, конкурс будут проведен повторно, а пока дорожники приостановят свою деятельность на упомянутых участках. По словам специалистов из Госкомитета по охране культурного наследия Крыма, до сих пор они соблюдали закон, строительство велось только после получения экспертного заключения археологов.

Напомним, после начала грандиозных дорожных работ вдоль будущей трассы «Таврида» и подходов к Керченскому мосту выявлено и взято на учет 97 объектов исторического наследия. Из недавних находок Института археологии РАН для широкой публики наибольший интерес представляет мост екатерининских времен в Белогорском районе – после реставрации он станет объектом экскурсионного показа. Ученые полагают, что мост был построен к путешествию императрицы Екатерины II в южные области Российской Империи в 1787 году. Каменное сооружение позволяло преодолеть ручей Ашиль – левый приток реки Булганак, который протекал в этом месте, но к концу XIX века полностью пересох.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 15.12.17

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