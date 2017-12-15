В Крыму решили не продавать заправки Коломойского

В Крыму перенесли аукцион, на котором планировалось продать сеть АЗС, ранее принадлежавшую украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проведение аукциона было назначен на сегодня.

«Продлили срок подачи заявок до конца января 2018 года», – пояснили РИА «Новый День» причину переноса аукциона в министерстве имущественных и земельных отношений Крыма.

Напомним, ранее министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина сообщала об отсутствии заявок на аукцион – желающих приобрести национализированные заправки Коломойского не нашлось. По данным министра, совокупная стоимость сети АЗС, состоящая из 24 заправок, составляет 600 миллионов рублей. Заправки выставлены одним лотом: среди них есть невостребованные из-за своего месторасположения, поэтому в министерстве готовятся к варианту с разделением лота.

Деньги, вырученные с продажи заправок, будут направлены в Фонд защиты вкладчиков, для выплаты компенсаций вкладчикам украинских банков, прекратившим работать в Крыму в 2014 году.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 15.12.17

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