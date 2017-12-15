На Украине назвали главных политических лгунов и манипуляторов

На Украине опубликовали рейтинг самых лживых и честных политиков, составленный на основе их высказываний.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главной «лгуньей» украинской политики по версии аналитиков фактчекингового проекта VoxCheck стала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Из 46 ее заявлений, сделанных в сентябре-октябре текущего года, только четыре правдивы.

«При этом три из четырех правдивых цитат – это повторения, что, по данным ООН, 60% людей в Украине находятся за чертой бедности. Это правда, хотя найти, как ООН посчитала процент и что она подразумевает под чертой бедности, не удалось», – отмечают авторы рейтинга, добавляя, что 95% всех цитат Тимошенко оказались негативно «заряженными»: «зубожіння», «геноцид», «знищення людей».

По словам аналитиков VoxCheck, почти в половине цитат лидера «Батьківщини» выявлена манипуляция. «Взять правильную статистику и перекрутить ее до неузнаваемости – излюбленный риторический прием политика», – убеждены авторы исследования.

Компанию Тимошенко составили Вадим Рабинович из фракции «Оппозиционный блок» и его коллега Юрий Бойко. Замыкают пятерку самых неправдивых Александр Вилкул («Опоблок») и Олег Березюк («Самопомич»).

У Рабиновича из 30 цитат правдой также оказались всего 4. «Как и Тимошенко, он любит статистику, но негатива в его речи еще больше. Только если Тимошенко манипулирует со знанием «предмета», то Рабинович подчас просто путает данные или не понимает, о чем говорит», – подмечают составители рейтинга.

По их словам, соруководитель «Оппозиционного блока» Юрий Бойко более аккуратен с данными, хотя правды в его высказываниях ненамного больше, чем у Тимошенко и Рабиновича: из 31 проверенной цитаты всего 5 – правда.

Самыми «правдивыми» эксперты VoxCheck признали премьера Украины Владимира Гройсмана, президента Петра Порошенко и главного оппозиционера последнего времени Михаила Саакашвили.

«Поймать Гройсмана на лжи очень сложно. Цитаты премьера в основном касаются выполненной правительством работы, описания законопроектов, инициированных Кабмином, бюджета и т.д... Его риторика довольно сильно похожа на риторику Порошенко. Много статистики, мало эмоциональных фраз и сплошной позитив. И оба часто повторяют друг друга. Иногда складывается ощущение, что спичрайтеры у премьера и президента одни и те же», – говорят в VoxCheck.

На общем фоне своей эмоциональностью выделяется Михаил Саакашвили. В 60% случаев он говорит о негативе, половина цитат содержат эмоциональную окраску. Он негодует всякий раз, когда заходит речь о состоянии украинской экономики и борьбе с коррупцией, но позитивно описывает свои достижения в Грузии. И в первом, и во втором случае он в основном правдив. Хотя любит и преувеличить – как свои успехи в Одессе или Грузии, так и проблемы Украины.

Эксперты VoxCheck подчеркивают, что правдивость не означает кристальную честность. Это лишь умение выбрать тему, в которой политик действительно компетентен.

Рейтинг «Лжецов и манипуляторов» был составлен на основе ежедневного мониторинга высказываний 20 топ-политиков, которые они делали на телевидении, в соцсетях, на сайтах партий, в комментариях и новостях. В итоговую базу проверок вошли 424 цитаты политиков, содержащие данные, статистику, утверждения, которые можно проверить на основе публичных данных (Госкомстат, НБУ, ГФС, Кабмин, соцопросы, статсборники МВФ и других).

Киев, Оксана Мурзина

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