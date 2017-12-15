Крымчанина сдали в полицию за траву на чердаке

В Кировском районе Крыма полицейские изъяли у местного жителя почти килограмм марихуаны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация о том, что сельчанин хранит у себя дома коноплю, поступила в полицию. В ходе обыска, который проводился в присутствии понятых, полицейские и вправду нашли высушенную дурманящую траву, которую мужчина хранил на чердаке своего частного дома. Несмотря на вес запасов – 870 грамм, крымчанин заявил, что высушил коноплю для себя и заверил: продавать не собирался.

В отношении любителя покурить: возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств, в крупном размере». Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Кировский район, Анастасия Зук

Кировский район. Другие новости 15.12.17

На Украине назвали главных политических лгунов и манипуляторов. / В Крыму решили не продавать заправки Коломойского. / Пора домой: Саакашвили собираются выдать Грузии. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»