У крымского министра здравоохранения появился новый зам

Валентин Савченко назначен первым заместителем регионального министра здравоохранения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий указ за подписью главы Крыма Сергея Аксенова размещен на интернет-портале крымского правительства.

«Назначить Савченко Валентина Григорьевича на должность первого заместителя министра здравоохранения Республики Крым», – сказано в документе

На этом посту Савченко сменил Антона Шаклунова, который в середине ноября текущего года ушел в отставку по собственному желанию, проработав в должности чуть более двух лет.

О Савченко известно, что ранее он имел отношение к горздраву Севастополя.

Кроме того, Сергей Аксенов официально уволил по собственному желанию министра экономического развития Крыма Андрея Мельникова, подавшего заявление 8 декабря этого года. Тем не менее, свое кресло Мельников освободит лишь после 21-го декабря, отработав положенные две недели. Его преемником станет Наталья Чабан, которая сейчас занимает должность первого заместителя министра.

Симферополь, Новый День, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 15.12.17

В FIFA объяснили, почему крымчане не могли купить билеты на мундиаль. / Крымчанина сдали в полицию за траву на чердаке. / На Украине назвали главных политических лгунов и манипуляторов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»